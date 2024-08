Caio Borralho luta contra ex-desafiante ao cinturão dos médios do UFC em agosto

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do 'Contender Series' e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' passou por Abus Magomedov, Armen Petrosyan, Gadzhi Omargadzhiev, Makhmud Muradov, Michal Oleksiejczuk e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o 12º colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 16 vitórias e uma derrota.

