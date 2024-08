Belal Muhammad elege rivais de gerações diferentes como favoritos à vaga de desafiante

Recém-coroado como novo campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Belal Muhammad já está de olho nos possíveis adversários para sua primeira defesa de título. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o americano de ascendência palestina citou dois nomes - de gerações e momentos diferentes - como os principais favoritos para ocupar a vaga de próximo desafiante ao cinturão até 77 kg do Ultimate.

Na visão do campeão, o primeiro desafiante ao seu reinado nos meio-médios do UFC será o promissor Shavkat Rakhmonov ou o veterano Kamaru Usman, ex-soberano da categoria. Os rivais de divisão fazem parte do top 3 do ranking, mas atravessam fases opostas na carreira.

Ex-campeão e considerado por muitos como um dos maiores atletas da história da categoria, Usman, de 37 anos, vem de três derrotas consecutivas - sua pior marca na carreira - e, pela idade avançada, começa a ser questionado sobre uma possível aposentadoria. Por sua vez, Rakhmonov representa a nova geração dos meio-médios. Com 29 anos, 'Nomad' se tornou uma das grandes apostas para o futuro da divisão após vencer os seis combates que disputou no UFC até o momento, todos pela via rápida.