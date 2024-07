Ex-campeão, Kamaru Usman mira disputa com vencedor do 'main event' do UFC 304

Edwards ou Belal?

Apesar de apostar em uma vitória de Leon Edwards no UFC 304, Kamaru Usman também enxerga uma forma de Belal Muhammad sair com o braço levantado ao final do combate. Porém, independentemente do vencedor da disputa, o nigeriano - atual número um no ranking meio-médio - vai em busca de uma oportunidade de desafiá-lo.

Caso o jamaicano radicado na Inglaterra mantenha o cinturão, Usman pode reencontrá-lo pela quarta vez no octógono. Nos três embates anteriores, o nigeriano saiu no prejuízo, com apenas uma vitória - em 2015, no começo da trajetória de ambos no Ultimate - e duas derrotas em sequência, ambas em disputas de título. Por outro lado, Belal Muhammad seria um oponente inédito na carreira do 'Nigerian Nightmare', que reinou soberano na divisão por três anos.