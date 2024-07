Robson Conceição discorda de decisão da WBC por revanche, mas ressalta: "Respeito"

Tira-teima ainda em 2024?

Em contato com a equipe de reportagem da Ag Fight, antes do parecer oficial da WBC, o empresário de Robson, Luiz Fernando Menezes, indicou que o plano inicial era promover a primeira defesa de título do brasileiro em novembro. O retorno rápido aos ringues foi corroborado pelo próprio pugilista, através das redes sociais, com direito a uma leve alfinetada em O'Shaquie (veja abaixo ou clique aqui).

"Pare de chorar e venha lutar! E dessa vez, não corra. Te vejo no final do ano, O'Shaquie Foster. Vamos ver quem é quem quando o gongo tocar. Eu sou O Brabo", escreveu Conceição, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Aos 35 anos, Robson Conceição se tornou o primeiro brasileiro a se sagrar campeão olímpico e mundial de boxe. Como profissional, 'O Brabo' detém um cartel de 19 vitórias, duas derrotas e um empate. Por sua vez, O'Shaquie Foster é dono de um currículo de 22 triunfos e três reveses na nobre arte.

"Stop crying and come to fight! And this time, don't run. See you at the end of the year. Let's see who's who when the bell rings. I am OBRABO." @OshaquieFoster @wbcmoro @trboxeo @trboxing

- Robson Conceição (@RobsonR60) July 23, 2024