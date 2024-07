Amanda Nunes e Cris Cyborg lideram lista de melhores lutadoras de MMA do século

Na última terça-feira (23), a ESPN divulgou uma lista com os melhores lutadores de MMA do século XXI. E a mesma eleição também foi feita entre as atletas do MMA feminino. E, se entre os homens o Brasil contou com apenas um representante - Anderson Silva, na terceira posição -, entre as mulheres, o domínio do ranking foi 100% verde-amarelo com a dupla formada entre Amanda Nunes e Cris Cyborg.

Única mulher a conquistar dois cinturões em categorias de peso diferentes dentro do UFC, a 'Leoa' é a primeira colocada da listagem. Ex-campeã peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg) do Ultimate, Amanda dominou o MMA feminino e desbancou boa parte das atletas presentes no top 10 para consolidar seu posto de 'GOAT' da modalidade. Logo atrás da baiana vem outra brasileira: Cris Cyborg.

Única lutadora a se tornar campeã de quatro grandes organizações de MMA do planeta - UFC, Strikeforce, Bellator e Invicta -, a striker curitibana segue competindo no mais alto nível, mesmo aos 39 anos. Com seu estilo agressivo e poder de nocaute, Cyborg se tornou também uma das mulheres mais temidas do esporte. Com aventuras bem-sucedidas também no boxe, Cris aguarda seu próximo desafio no MMA, de olho também no cinturão da PFL, que hoje pertence a Larissa Pacheco.