Jake Paul questiona coragem de Conor McGregor para enfrentá-lo no boxe

A rivalidade entre Conor McGregor e Jake Paul, que já era evidente, ficou ainda maior. No último sábado (20), na Flórida (EUA), o youtuber nocauteou Mike Perry e incomodou seus desafetos. O ex-campeão do UFC deu a entender que o americano ganhou destaque no boxe por adotar artimanhas e o ofendeu. Pouco tempo depois, 'The Problem Child' não deixou barato.

Jake deu a entender que o ex-campeão do UFC teria o mesmo destino de 'Platinum' se lutassem no ringue. Inclusive, o youtuber, cada vez mais confiante em suas habilidades no boxe, questionou a coragem de McGregor em enfrentá-lo. Vale pontuar que o americano sempre escancarou o desejo de encarar 'Notorious'. De todo modo, apesar das negativas, o atleta indica que não vai parar de perseguir seu alvo.

"Ele estava incentivando Mike Perry. Eu falei, 'OK, Conor, depois que eu ferrar com ele, você será o próximo'. Conor está no Twitter o tempo todo, está em seu iate o tempo todo. Adivinha onde ele não está? No ringue, lutando comigo. Ele pode falar o quanto quiser, mas o Notorious MMA tem medo do Jake Joseph Paul do Disney Channel", declarou o youtuber na coletiva de imprensa pós-luta.