Darren Till questiona luta de boxe entre Jake Paul e Mike Perry: "Parecia tudo falso"

De olho na dupla

No início do mês, Till realizou sua estreia no boxe, em Dubai (EAU). No confronto, que acabou em uma briga generalizada no ringue, o ex-lutador do UFC venceu o influencer Mohammad Mutie por nocaute técnico. Depois de ter seu braço erguido no debute dentro da nova modalidade, o atleta inglês definiu, coincidentemente, Mike Perry e Jake Paul como alguns de seus alvos para a próxima rodada. Além da dupla, Darren destacou o que também gostaria de medir forças contra Tommy Fury - único algoz do famoso youtuber até o momento.