Brasileiro disputa título peso-galo do Bellator em novembro

Com apenas uma derrota na carreira, 'Patchy', como é conhecido, conquistou o GP e o cinturão interino da categoria em abril do ano passado, ao nocautear Raufeon Stots. Sete meses depois, Mix unificou o título peso-galo do Bellator com uma vitória por finalização sobre Sergio Pettis. Em sua mais recente apresentação, o americano defendeu sua cinta com sucesso diante de Magomed Magomedov, em maio deste ano.

Mais um campeão do Brasil?

Caso conquiste o título peso-galo em novembro, Leandro vai se juntar a dois astros do MMA nacional como campeões brasileiros do Bellator. Parceiro de treinos de Higo na equipe 'Pitbull Brothers', Patrício 'Pitbull' Freire é o atual dono do cinturão peso-pena (66 kg) da organização, além de ser um dos maiores nomes do evento na história. Já a curitibana Cris Cyborg reina soberana na divisão até 66 kg feminina da liga desde 2020.

