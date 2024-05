Estrelas do boxe, De La Hoya e Canelo protagonizam 'barraco' em coletiva de imprensa

No passado, Oscar De La Hoya e Saúl Álvarez trabalharam juntos no boxe, mas foram para lados opostos e, hoje, se tornaram desafetos. Tanto que, neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), 'Canelo' luta contra Jamie Manguia, porém parece mais preocupado com seu antigo promotor. Não à toa, na última quarta-feira (1º), as lendas do esporte protagonizaram um barraco na coletiva de imprensa para promover o combate e tiveram que ser separados pelos seguranças (veja abaixo ou clique aqui).

O clima da cerimônia começou a pesar, quando De La Hoya, cansado de sofrer ataques do seu antigo lutador, resolveu responder. Como trabalhou muito tempo com 'Canelo', o veterano afirmou que o mexicano deveria ser mais grato, apontando que o mesmo esqueceu quem o ajudou no passado. De acordo com Oscar, Saúl só conseguiu se tornar uma estrela dos esportes de combate graças a sua organização, a 'Golden Boy Promotions'.

"Ele parece ter dificuldade em lembrar quem o ajudou a se tornar uma verdadeira estrela global. Para ser claro, não tenho nada além de respeito por Canelo como lutador. Seu histórico e habilidades falam por si, mas ele passou grande parte dos últimos dois meses me insultando, em vez de promover essa luta. Então, vou facilitar um pouco para ele: sim, enfrentei muitos desafios na minha vida, já estive em reabilitação várias vezes,, houve alguns pontos muito baixos na minha vida e momentos em que o trabalho não era minha prioridade por causa da minha saúde mental, que havia negligenciado por tanto tempo. Mas isso não muda o fato de que a Golden Boy construiu Canelo, ponto final. A empresa sob a qual você lutou durante décadas sempre teve um nome e é o meu. Coloque um pouco de respeito nisso", declarou De La Hoya.