Borrachinha desponta como azarão para duelo com Strickland no UFC 302

Agendado para o dia 1º de junho, em Newark (EUA), o UFC 302 teve suas lutas principais confirmadas na última semana por Dana White. No 'co-main event', o ex-campeão peso-médio (84 kg) Sean Strickland enfrenta o ex-desafiante ao título da categoria, Paulo Borrachinha. E, ao menos na visão das bolsas de apostas, o polêmico brasileiro surge como azarão para o combate diante do falastrão americano.

De acordo com o site especializado 'BetOnline', Borrachinha desponta com uma 'odd' (probabilidade) +185, o que significa que cada R$ 100 apostados na vitória do mineiro trariam um lucro de R$ 185 caso o cenário se concretize. Strickland, por sua vez, tem uma 'odd' de -215. Desta forma, para lucrar R$ 100 em um eventual triunfo do americano, o torcedor teria que investir uma quantia de R$ 215.

Má fase e chance de ouro

Vindo de três derrotas nas últimas quatro lutas, Borrachinha chega pressionado para o duelo. Por outro lado, a oportunidade de medir forças com Strickland chega como uma 'chance de ouro' para as pretensões do brasileiro. Afinal de contas, Paulo, atual sétimo do ranking até 84 kg, pode 'roubar' a primeira colocação da listagem - que hoje pertence a Sean - em caso de triunfo no UFC 302.