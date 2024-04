Poatan reforça desejo de lutar no UFC Rio e destaca apoio dos fãs: "Querem me ver de volta e rápido"

Alex Pereira já tem em mente seu próximo passo na carreira. No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro liderou o UFC 300 e nocauteou Jamahal Hill de forma brutal no primeiro round. Portanto, se antes o campeão dos meio-pesados (93 kg) da companhia havia expressado o desejo de atuar no evento programado para acontecer no Rio de Janeiro, em maio, agora, o reforçou.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Poatan' jogou a responsabilidade a respeito de sua escalação para liderar o UFC Rio para a empresa e frisou ter, além da própria vontade, o apoio dos fãs para voltar a competir e em casa. Vale pontuar que o renomado striker deixou claro que não sofreu lesões contra o americano. Ciente de sua popularidade e da insatisfação de parte da comunidade do MMA com a ausência de estrelas no show do Brasil, o paulista aproveitou para se colocar à disposição da liga para reforçá-lo e ajudar na promoção.

"O UFC Rio eu acho possível, mas não depende de mim. Eu falei, Rio de Janeiro, estou aí, disponível. Quero lutar para essa galera e os brasileiros querem me ver lutar, dar um show. Não vi as outras lutas, mas todos estão falando que o evento foi um sucesso. Fechei com chave de ouro e acho que todos gostaram, então, com certeza, as pessoas querem me ver lutando novamente e rápido. Gostaria de fazer isso", declarou o campeão do UFC.