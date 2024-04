Treinador minimiza trocação de Poatan e garante: "Jamahal está níveis acima"

Campeão de duas categorias de peso nos tempos de GLORY - maior evento de kickboxing do mundo -, Alex Pereira se testou contra os melhores do mundo da modalidade. Quando migrou para o MMA, o brasileiro usou suas credenciais na trocação para rapidamente ganhar notoriedade e se tornar bicampeão na principal organização do mundo, o UFC. Mas o histórico do striker paulista não parece intimidar Chad Pomeroy, muito pelo contrário. Treinador de Jamahal Hill, o veterano garantiu que seu pupilo é consideravelmente superior a Poatan no setor.

Em declaração ao 'UFC Embedded', série de conteúdo da entidade que mostra os bastidores das principais estrelas do card durante a semana da luta, Pomeroy minimizou o perigo apresentado por Poatan na trocação e garantiu que Hill demonstrará na luta principal do UFC 300 que é o melhor striker da empresa. O card centenário está programado para este sábado (13), em Las Vegas (EUA).

"Jamahal fez tudo que precisava fazer para deixar o (tendão de) Aquiles de volta onde deveria estar. Ele está pronto para arrasar, cara. Sábado à noite. Todo mundo pensa que Alex é esse striker incrível. No final das contas, o Jamahal está níveis acima do Alex Pereira. Essa luta precisava acontecer para mostrar ao mundo que o Jamahal Hill é o melhor striker dentro do UFC. Todos verão isso no sábado à noite. Não haverá dúvidas depois disso", opinou Chad, responsável por afiar as habilidades de Hill.