Treinador de Tsarukyan contraria pupilo e exalta Do Bronxs: "Maior representante do jiu-jitsu no UFC"

Adversário de Charles Do Bronxs no card centenário do UFC 300, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Arman Tsarukyan já questionou mais de uma vez a qualidade do lutador brasileiro, até mesmo em relação ao jiu-jitsu do ex-campeão peso-leve (70 kg) da entidade, maior especialidade do paulista. Mas, ao contrário do atleta de ascendência armênia, seu treinador principal - o brasileiro Marcos da Matta, o 'Parrumpinha' - parece discordar da opinião do pupilo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o treinador da equipe 'American Top Team' fez questão de elogiar o adversário do seu atleta no UFC 300 e exaltou sua importância no MMA. Para 'Parrumpa', inclusive, Charles Do Bronxs é o maior representante do jiu-jitsu na história do Ultimate, acima de nomes consagrados como os também brasileiros Royce Gracie, Hall da Fama e um dos pioneiros do esporte, e Demian Maia, que disputou os cinturões meio-médio (77 kg) e peso-médio (84 kg) da liga.

"Eu sempre falo - às vezes algumas pessoas não concordam comigo - mas eu acho que o Charles é o maior representante do jiu-jitsu na história do UFC. O Royce (Gracie) obviamente teve seu valor, mas na época do Royce ninguém sabia jiu-jitsu. Então, ficava um pouco mais fácil as finalizações, apesar dele lutar com pessoas mais pesadas. Tem o Demian (Maia), que é um cara especialista. Mas as finalizações do Demian são basicamente costas. O Charles tem finalização em todos os lugares: guilhotina, chave de pé, d'arce, anaconda, katagatame, triângulo, panturrilha e também costas", afirmou o treinador de Tsarukyan.