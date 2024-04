Rival de Bo Nickal ironiza status de maior zebra do UFC 300: "Acham que ele é Jesus Cristo"

Card histórico, o UFC 300 contará com a presença de inúmeras estrelas da organização e, consequentemente, duelos bastante acirrados no octógono. Mas um embate do evento promete fugir desta regra, ao menos de acordo com as previsões das principais casas de apostas. Principal azarão do show programado para este sábado (13), em Las Vegas (EUA), Cody Brundage ironizou o status de zebra no combate contra Bo Nickal, invicto no MMA profissional e fenômeno do wrestling.

Durante participação no media day do UFC 300, o peso-médio (84 kg) americano não contrariou o que as 'odds' apontam, mas destacou que o favoritismo de Bo Nickal no embate pode estar sendo exagerado. Em tom irônico, Brundage opinou que o potencial de seu adversário - que é três vezes menos experiente no MMA - tem sido elevado além da conta por conta de seu 'hype' no Ultimate.

"As 'odds' (probabilidades) são o que são, mas às vezes acho que é mais uma narrativa do que as pessoas pensam. No final das contas, o Bo Nickal nunca foi atingido - então para ele ser tão favorito assim, parece uma loucura para mim. Obviamente sou um pouco tendencioso, mas me parece bem exagerado. Eu sei que as pessoas acham que ele é a segunda vinda de Jesus Cristo no MMA, mas eu não vejo desta forma", discorda Cody.