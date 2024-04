Renato Moicano ironiza interesse de Paddy Pimblett em duelo: "Vai ter que pegar senha"

Há alguns meses, Renato Carneiro e Paddy Pimblett trocam 'gentilezas' nas redes sociais e aumentam cada vez mais a rivalidade já instaurada. Depois de ver o brasileiro insistentemente mencionar seu nome para um confronto no Ultimate, 'The Baddy', como é conhecido, 'deu o braço a torcer' e admitiu interesse em duelar com o 13º colocado do ranking dos leves (70 kg). Às vésperas de competir em um dos cards mais aguardados e midiáticos do ano, o UFC 300, Moicano ironizou o interesse do inglês em um combate e aproveitou para, em entrevista exclusiva à Ag Fight, alfinetar o desafeto.

Escalado para enfrentar Jalin Turner, décimo colocado da categoria, no evento deste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro destacou, em tom bem-humorado, que Pimblett teria que entrar na fila para garantir uma luta com ele. Com o bordão 'Moicano wants money' (Moicano quer dinheiro) estabelecido como um mantra, Renato abriu as portas para o embate com o inglês caso a oferta seja interessante do ponto de vista financeiro.

"Você viu? Ele soltou na mídia falando que quer lutar comigo, mas vamos ver. Vai ter que pegar a senha. Agora não é tão fácil assim (risos). Quer entrar no ranking assim? Vamos com calma, depende do dinheiro. Mas primeiro estou focado no Jalin Turner, um adversário duro e difícil, uma luta que tenho muita confiança. Então estou focado nele, depois a gente vai pensar no outro passo", declarou Moicano.