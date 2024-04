Promessa mexicana relata ajuda no camp de Charles Do Bronxs para o UFC 300

Lar do ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate Charles Do Bronxs, a academia Chute Boxe Diego Lima é atualmente uma das principais equipes no mundo do MMA. Mesmo assim, uma jovem promessa do México foi convidada para auxiliar no camp de treinamentos do principal expoente do time na sua preparação para o confronto contra Arman Tsarukyan, pelo card principal do UFC 300, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA).

Aos 24 anos, Cristian 'Puas' Perez realizou um sonho ao participar do camp de preparação de Charles Oliveira para o UFC 300. Convidado por Diego Lima, treinador principal do paulista, o promissor lutador mexicano não pensou duas vezes ao aceitar o chamado e passar duas semanas em São Paulo (SP), emulando o jogo de Arman Tsarukyan nos sparrings contra Do Bronxs, e, de quebra, aprendendo com os melhores.

"Admiro muito o Charles desde que eu era um menino. Ir ao camp dele foi como ajudar a um dos meus ídolos. Foi algo maravilho e de muita aprendizagem. Cada palavra, cada comportamento, cada coisa que ele me dizia. Obviamente tratei de ajudá-lo, especialmente com sparrings. Sou parecido com o Tsarukyan. Creio que temos um estilo de jogo muito parecido, o Arman (Tsarukyan) e eu. Mas também sou bastante versátil, com boas mãos, jiu-jitsu e wrestling. Creio que por isso foi necessário minha ajuda no camp", contou Puas, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.