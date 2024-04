Joshua Silveira esbanja confiança para luta contra vencedor do torneio da PFL

Promessa do MMA, Joshua Silveira entra em ação pela PFL nesta sexta-feira (12), em Las Vegas (EUA), e tem um adversário de respeito pela frente. No torneio dos meio-pesados (93 kg), o filho do renomado treinador Conan Silveira mede forças com Sadibou Sy, vencedor do GP dos meio-médios (77 kg) em 2022 e finalista dele em 2023. Mas se engana quem pensa que o atleta teme a reputação do parceiro de treino de Sean Strickland.

Pelo contrário, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Joshua esbanjou confiança na vitória, que, inclusive, pode ser a mais importante de sua carreira. Vale destacar que o atleta não é qualquer um na PFL, sendo finalista do GP dos meio-pesados em 2023. Portanto, como recepciona o striker na categoria, é especialista na luta agarrada e mais pesado, Silveira frisa que o mesmo estará em maus lençóis no cage e até adianta sua estratégia.

"Você tem que sentir a luta. Lógico, ele tem golpes rodados, estou atento, é bom na trocação, mas teve dificuldade com caras que não eram strikers. Eles o colocaram para baixo. Vou chegar lá e falar, 'Bem-vindo aos meio-pesados, Sadibou Sy'. É colocar para baixo e ficar por cima. Na PFL, você tem que fazer pontos. Gostaria de levar para baixo e finalizar no mata-leão ou com um katagatame. Todos acham que sou grappler, mas também tenho nocautes. Ele anda muito para trás. Com certeza, vou colocar para baixo. Talvez ele levante, mas não tem problema, derrubo de novo. Vou finalizar esse cara ou bater por cima. Ele vai escolher o que vai querer, como vai querer sair da luta", declarou o atleta.