'Estreante' no UFC, Fred Desimpedidos declara "torcida especial" para Charles Do Bronxs

Com um card repleto de lutadores consagrados, o UFC 300 contará com uma estreia improvável, só que do lado de fora do octógono. O youtuber Fred Bruno, que ganhou notoriedade nacional como apresentador do canal 'Desimpedidos' e participante do BBB 23, terá sua primeira experiência acompanhando o Ultimate in loco neste sábado, em Las Vegas (EUA), e não esconde sua expectativa para um confronto específico no centenário evento, que envolve um dos principais nomes do MMA brasileiro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Fred 'Desimpedidos' destacou a oportunidade de realizar um sonho antigo ao acompanhar de perto o UFC 300. À convite da organização, o youtuber ainda conseguiu ter contato direto com os atletas brasileiros escalados para o card às vésperas do evento e pôde conhecê-los melhor. Mas a torcida principal do ex-BBB vai para Charles Do Bronxs, ex-campeão peso-leve do Ultimate, que encara Arman Tsarukyan neste sábado.

"A do Charles. É a luta que eu mais tenho curiosidade de ver presencialmente. Mas é muito engraçado porque eu estou entrevistando eles (lutadores) aqui, e você começa a criar uma afeição por eles. Tinham até alguns lutadores que eu confesso que não conhecia, e aí você conhece a história, começa a conversar, vê o quanto o cara é gente boa, o quanto ele lutou para estar aqui, literalmente, então você começa a criar uma afeição maior. Agora eu já vou torcer para todos os brasileiros. Espero que eu dê sorte e seja um card totalmente dominado pelo Brasil. Mas a minha torcida especial vai para o Charles", declarou Fred Desimpedidos.