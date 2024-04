Cormier aponta Charles do Bronxs como lutador com mais a perder no UFC 300

Uma das lutas mais aguardadas pelos fãs no UFC 300, evento que acontece neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), é o choque entre Charles Oliveira e Arman Tsarukyan, no peso-leve (70 kg). De acordo com Daniel Cormier, ex-lutador e atual comentarista, o combate, de fato, é importante para a categoria, mas deixa o brasileiro pressionado, lidando com um grande risco e uma baixa recompensa.

É bem verdade que o veterano mantém viva a chance do ex-campeão do UFC vencer o armênio. No entanto, Cormier destaca que o fato de Charles ser um atleta consagrado enfrentando uma promessa do MMA torna o duelo perigoso, sem margem para erro. Vale pontuar que, se o brasileiro passar por Tsarukyan, tem tudo para lutar pelo cinturão dos leves novamente. Contudo, em caso de derrota no evento, 'Do Bronxs' cairia no ranking da divisão e se afastaria de vez da disputa pelo título da divisão.

"Charles é quem tem mais a perder no UFC 300. Ele era o desafiante número um. Agora, ele está lutando contra um cara que está subindo. É a mesma situação de Poirier contra Saint Denis. Quando você é um cara que viveu no topo da categoria, que foi campeão, que fez as maiores lutas da organização, quando você está na posição de dar uma chance a um garoto, você não pode perder. Se acontecer, você realmente vai sofrer por isso", declarou 'DC', em seu programa na 'ESPN' americana.