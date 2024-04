UFC 300: Alex Poatan 'aprova' procura de Jamahal Hill por Adesanya

Alex Pereira luta contra Jamahal Hill neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), e se vê diante de um fato novo no UFC 300: Israel Adesanya. Tudo porque 'Sweet Dreams', disposto a fazer de tudo para reassumir o trono dos meio-pesados (93 kg), procurou o nigeriano, maior rival do adversário, para reforçar sua preparação para o duelo. Ciente da parceria entre os atletas, o brasileiro opinou a respeito.

Sincero, 'Poatan' classificou como um bom recurso a iniciativa do americano em buscar 'The Last Stylebender' para seu camp visando o compromisso. Vale destacar que Adesanya conhece o brasileiro como poucos nos esportes de combate, o enfrentando quatro vezes (uma vitória e três derrotas). É bem verdade que a parceria entre Hill e o nigeriano foi apenas virtual. De todo modo, o renomado striker garante estar preparado para encarar a nova versão do atual rival, reforçada por seu antigo desafeto.

"Acho que ele fez uma coisa boa, foi inteligente da parte dele de fazer a ligação por vídeo. Acho que se ele realmente fosse treinar na academia do Adesanya e fizesse um sparring com ele, seria uma frustração. Acho que isso não seria bom. A melhor coisa que ele fez foi ter feito a chamada de vídeo", declarou o campeão dos meio-pesados, no 'media day' do UFC 300, realizado na última quarta-feira (10).