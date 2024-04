Tsarukyan questiona habilidade de Do Bronxs no jiu-jitsu: "Nunca competiu no mais alto nível"

Charles do Bronxs é o maior finalizador da história do Ultimate, com 16 ao todo. Mas tais números não parecem impressionar Arman Tsarukyan, muito pelo contrário. Adversário do brasileiro no UFC 300 deste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o lutador de ascendência armênia questionou as credenciais do ex-campeão peso-leve (70 kg) na arte suave. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o prospecto de 27 anos da categoria 'alfinetou' seu oponente ao destacar que ele nunca teria competido no mais alto nível dentro dos tatames mundo afora.

Sem papas na língua, Arman foi além e afirmou estar tranquilo quanto aos 'perigos' oferecidos por Charles na luta agarrada. Na visão do número 4 do ranking até 70 kg, o brasileiro não possui um jogo completo no jiu-jitsu - apesar de ser perigoso quando ataca as costas dos rivais na tentativa de encaixar o 'mata-leão'. Analista, Tsarukyan garante ter as credenciais necessárias para se defender dos ataques e investidas de Do Bronxs no solo.

"Sim, estou confortável (de trocar jiu-jitsu com ele). Ele não é um cara famoso do jiu-jitsu, é um lutador de MMA. Nunca competiu no mais alto nível do jiu-jitsu, ele só é bom no MMA. Se ele for competir no jiu-jitsu, sei que todo mundo vai derrotar ele no alto nível. O MMA é diferente de jiu-jitsu. E sei como defender o jiu-jitsu dele. Estou confiante, sei que posso defender o jiu-jitsu dele. Ele é um dos melhores representantes do jiu-jitsu da nossa categoria, ele estrangula muitas pessoas, mas sinto que ele não pode me estrangular. A melhor coisa que ele faz no chão é atacar as costas e pegar no mata-leão. Ele é bom em uma coisa. Ele não é bom na guarda, sabe, as pessoas controlam ele. Mas se ele pegar as costas, ele vai estrangular, é perigoso. Sim, vou tentar evitar essa situação, me manter de pé ou por cima", alfinetou Arman.