Sean Strickland aceita luta contra Borrachinha no UFC

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 33 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do peso-médio do UFC e, até o momento, venceu 28 lutas e perdeu seis vezes. Atualmente, o atleta é o primeiro colocado no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov e Uriah Hall.

Well had a meeting with the UFC and told them that I don't want to be rich. I want to be able to support a family after my career is done

They actually were pretty supportive, made it happen. Thank you fans!

Alright @BorrachinhaMMA you got your wish... Let's do some bleeding.

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) April 10, 2024