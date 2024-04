Poatan elogia Jamahal Hill, mas faz alerta antes do UFC 300: 'Vou para ganhar'

Campeão dos meio-pesados (93 kg), Alex 'Poatan' enfrenta Jamahal Hill, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), na luta principal do UFC 300, e, assim como parte da comunidade dos MMA, se mostra empolgado para o compromisso. E, ao contrário de 'Sweet Dreams', o brasileiro não apela para o 'trash talk' para promover o importante duelo.

No pré-luta, Hill faz questão de provocar o campeão do UFC, diminuir seu nível de habilidade, além de prometer vencer de forma rápida. Não satisfeito, 'Sweet Dreams' afirma ser o verdadeiro rei dos meio-pesados. Por outro lado, 'Poatan', em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, elogia o americano e reconhece sua qualidade. Mas, apesar de pregar respeito ao adversário, o brasileiro adianta que não vai poupá-lo no octógono, dando a entender que vai buscar o nocaute do início ao fim do confronto.

"É uma luta dura. Ele é um cara perigoso, um ex-campeão, forte, completo, sempre traz perigo. É um adversário duro. Todos sabem do meu estilo, sabem que não vou para brincar. Vou para ganhar, pressionando o tempo todo. É um estilo que todos gostam de ver", declarou o campeão do UFC.