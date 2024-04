Poatan descarta chance de Jamahal Hill lutar 'baleado' após grave lesão

Se na última luta, realizada em novembro, Alex Pereira venceu Jiri Prochazka, que retornava à ação após machucar seriamente o ombro, agora, foi escalado pelo UFC para atuar contra Jamahal Hill, vindo de lesão no tendão de Aquiles, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA). Sendo assim, o campeão dos meio-pesados (93 kg) dá seu parecer sobre o estado físico do americano.

Em julho, 'Sweet Dreams' sofreu uma grave lesão jogando basquete e, dessa forma, deu adeus ao cinturão dos meio-pesados, mesmo sem perder no octógono. Justamente por isso, parte da comunidade do MMA fica em dúvida se Hill está totalmente recuperado para encarar 'Poatan', que tem como uma de suas armas o chute baixo. Contudo, o brasileiro ignora a desconfiança que paira sobre o rival e prevê ter pela frente um oponente de valor e preparado.

"Não estou com a minha mente nesse lado, dele estar muito tempo parado, vindo de uma lesão. Acho que se ele está aí, se aceitou essa luta, é porque está 100%. Ele sabe da responsabilidade, sabe com quem vai lutar. Então, na minha mente, ele está bem, mas vou fazer a minha parte", declarou o campeão dos meio-pesados, no 'media day' do UFC 300, realizado na última quarta-feira (10).