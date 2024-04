Clima quente: Alex Poatan e Jamahal Hill trocam farpas na coletiva do UFC 300

O que foi dito por Poatan e Hill

"Estou apenas me acostumando com o visual que eu planejo ver no sábado", debochou Hill, ao comentar sobre a garrafa com formato de estátua da Ilha de Páscoa, comumente usada pelo paulista como um símbolo seu, com o rosto machucado.

"Eu vou fazer ele lembrar desse momento quando eu estiver entrando no octógono. Quando estiver tocando a minha música, ele vai lembrar desse momento", rebateu Alex.

"Anote, tire uma foto, eu não ligo. Quando você entrar lá comigo não vai haver nada para ser conversado, nada a ser dito. Tudo o que você precisa está aqui e eu vou estar na sua b***", provocou o americano.

Encarada tensa

Logo após o final das perguntas da coletiva de imprensa vieram as encaradas, desta vez com todos os atletas ficando frente a frente. Como era de se esperar, a encarada entre Alex Poatan e Jamahal Hill foi uma das mais aclamadas pelo público presente e transmitiu toda a tensão existente na rivalidade dos dois protagonistas do 'main event' do UFC 300. Ao final, enquanto o brasileiro posava com seu cinturão, o americano - ex-campeão da divisão - bradou para os fãs: "O campeão está aqui. O verdadeiro rei está aqui".