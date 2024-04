Marina Rodriguez explica 'quebra de acordo' com Bate-Estaca: "Não somos amigas"

Aos 36 anos de idade, Marina Rodriguez ainda busca sua primeira oportunidade de lutar pelo cinturão peso-palha (52 kg) do UFC, mesmo que para isso precise abrir mão de um antigo acordo. No passado, a atleta gaúcha - agenciada por Gilliard Paraná, líder da equipe 'PRVT' - concordou em não enfrentar Jéssica Bate-Estaca, principal pupila do empresário e treinador, a não ser que ambas estivessem escaladas para uma disputa de título no Ultimate.

O trato, porém, foi desfeito e as duas lutadoras brasileiras medirão forças neste sábado (13), no card centenário do UFC 300, em Las Vegas (EUA). Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Marina explicou o que motivou a quebra do acordo com Bate-Estaca neste momento e destacou a importância do confronto para ambas, principalmente visando a ascensão de uma delas no ranking da divisão dos palhas, em busca de um 'title shot'.

"Meu agenciador é o Paraná, treinador da Jéssica, e a gente teve essa conversa (no passado) para poder trilhar um caminho sem uma jogar a outra para trás. Mas agora o peso-palha está muito misturado, todo mundo já lutou quase com todo mundo. E está na hora de mexer a divisão. Acho que tem que andar, tem que dar oportunidade para meninas novas tentarem chegar no cinturão e ter essa oportunidade de se tornar campeã. Então, a gente aceitou essa luta. Conversamos e pensamos: 'Vai ser uma luta boa para as duas'. Quem vencer vai crescer mais na divisão. A luta veio na hora certa e no momento certo", explicou Marina.