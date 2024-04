Jamahal Hill exalta ajuda de Adesanya antes de disputa contra Alex Poatan no UFC 300

O teor da conversa com Adesanya

Apesar de não entrar em detalhes sobre o teor da conversa com o nigeriano, Jamahal fez questão de exaltar a importância da mesma para sua preparação para o UFC 300. De acordo com Hill, no entanto, seu estilo de luta não deve apresentar grandes mudanças diante de Poatan no sábado.

"Apenas ser eu mesmo (foi a dica de Adesanya). Nada muito louco. Não foi nada como: 'Você tem que fazer isso! Você tem que derrubá-lo'. Nada disso. Foi mais uma conversa de diálogo intelectual entre dois lutadores, dois caras que têm um alto senso de conhecimento sobre o jogo", concluiu.

Rivais de longa data

A ajuda de Israel Adesanya a Jamahal Hill não surpreende, uma vez que o nigeriano possui uma rivalidade de longa data com Alex Poatan. Os dois inclusive já se enfrentaram em quatro oportunidades, duas no kickboxing e duas no MMA, com três vitórias do paulista e apenas uma de 'Izzy' no placar geral dos confrontos entre eles.