Evolução! Treinador de Poatan projeta "melhor versão" do brasileiro no UFC 300

Apesar de já ter participado de combates emblemáticos durante toda a carreira, Alex Pereira pode estar prestes a realizar sua luta mais midiática ao liderar o centenário card do UFC 300 deste sábado (13), em Las Vegas (EUA). E para tal ocasião, o campeão dos meio-pesados (93 kg) chegará na 'ponta dos cascos'. Ao menos é isso que garante Plinio Cruz. Treinador do brasileiro, o veterano prevê a "melhor versão" de Poatan para o confronto diante de Jamahal Hill.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Plinio exaltou a capacidade de evolução constante de seu atleta durante os camps de preparação. Para o UFC 300, o treinador revela que o campeão apresentou uma melhora significativa na luta agarrada e na trocação. Com uma parceria de longa data, Cruz trabalha com Alex há quase uma década, desde os tempos em que o kickboxer paulista competia no GLORY (veja abaixo ou clique aqui).

"Quando o tanque é forte, a artilharia tem que ser pesada para aguentar, né (risos). Então a gente trouxe várias peças chaves, cada uma foi muito importante para esse camp, dando força para o Poatan. A vibe está boa, acho que foi o melhor camp que a gente já fez até hoje para o UFC. E digo para vocês que nosso time está pronto para mostrar a melhor versão do Alex Pereira que já teve no UFC. O principal que muda é ele mesmo, a evolução constante dele como atleta. Desde quando lutava no kickboxing e começou a fazer transição para o UFC, gradualmente ele vem evoluindo de maneira muito rápida. E acho que a maior evolução de todos os camps que fizemos foi essa. Em termos de grappling, kickboxing, de noção de lutador. Quando ele começou a treinar com 22 (anos), a margem de evolução dele ainda é grande", explicou Plinio.