Dana White rasga elogios para Alex Poatan antes do UFC 300

No UFC desde 2021, Alex Pereira já cravou seu nome na história. Após brilhar no kickboxing, pelo Glory, o brasileiro se tornou campeão de duas categorias diferentes na companhia. Com tamanho sucesso, 'Poatan' vai liderar a edição de número 300 da empresa junto de Jamahal Hill, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA). E, assim como parte dos fãs, Dana White também se mostra impressionado com o atleta.

Em entrevista à 'ESPN' americana, o cartola fez questão de elogiar o paulista e destacou sua ascensão no UFC. Vale destacar que 'Poatan' disputou apenas sete lutas pela companhia e, mesmo com a idade avançada para competir (36 anos) e com pouca experiência no MMA, conseguiu o feito de conquistar os cinturões do peso-médio (84 kg) e dos meio-pesados. Portanto, como vem acompanhando de perto a carreira do brasileiro, Dana o classifica como um profissional diferenciado, uma vez que o mesmo também é um fenômeno de popularidade mundo afora.

"Quando você pensa no Brasil, é onde tudo começou. Sempre houve essas grandes estrelas que surgiram lá. Ele é a nova grande estrela do Brasil, mas é, obviamente, grande em todos os lugares. Ele é um dos maiores kickboxers de todos os tempos, o primeiro e único lutador a conquistar os títulos dos médios e meio-pesados e fez isso no tempo mais curto e com menos lutas. Ele fez isso em dois anos, com sete lutas. Quando você pensa em um cara assim, Alex nocauteia pessoas que nunca foram nocauteadas antes. O cara é sinistro", declarou o cartola.