Charles do Bronxs questiona Makhachev no UFC: 'Quando eu ganho, ele não vê'

No UFC 300, evento que acontece neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Charles Oliveira enfrenta Arman Tsarukyan com um objetivo em mente: vencer para disputar o cinturão do peso-leve (70 kg) novamente. Portanto, o brasileiro segue de olho em Islam Makhachev, campeão da categoria, e mostra que também sabe fazer o popular 'trash talk'.

Em entrevista ao canal oficial de Daniel Cormier no 'YouTube', 'Do Bronxs' deu uma leve provocada no russo, ao cobrá-lo publicamente. De acordo com o ex-campeão do UFC, o atual dono do título do peso-leve faz de tudo para evitar uma nova luta entre eles. Vale destacar que Makhachev explica que prefere enfrentar oponentes diferentes, como Dustin Poirier e Justin Gaethje, a dar revanches para lutadores que derrotou, como Charles e Tsarukyan. Mesmo assim, o brasileiro questiona a postura do algoz de evitá-lo.

"É engraçado, porque Makhachev desafia todos. O cara dos galos ganha, ele fala, 'Estou aqui', o dos moscas ganha, ele fala, 'Estou aqui', o quinto dos leves ganha, ele fala, 'Estou aqui'. Quando eu ganho, ele não vê. É engraçado", declarou o ex-campeão do UFC.