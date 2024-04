Bate-Estaca relembra histórico de treinos com Marina Rodriguez: "Sei como é o jogo dela"

Neste sábado (13), no UFC 300, em Las Vegas (EUA), Jéssica Andrade terá uma adversária inédita pela frente na carreira, mas que não deixa de ser uma velha conhecida: Marina Rodriguez. Sua rival é agenciada pelo seu principal treinador Gilliard Paraná - líder da equipe 'PRVT'. Com as conexões mútuas, a dupla brasileira já afiou suas habilidades em conjunto no passado. Com um histórico de treinos com a striker gaúcha, 'Bate-Estaca' destaca tal bagagem e garante que conhece como sua oponente se comporta dentro do octógono.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a ex-campeã peso-palha (52 kg) ponderou que um eventual confronto com Marina acabaria acontecendo por conta da grande presença de atletas brasileiras no ranking da categoria - são oito representantes dentro do top 15. Apesar do cenário, Bate-Estaca ressaltou que vai encarar a situação com profissionalismo e, em tom bem-humorado, sugeriu uma 'prenda' a quem sair vencedora do confronto no UFC 300.

"Estou mais do que pronta, já treinei algumas vezes com a Marina no passado. Então sei como é o jogo dela. Também, assistindo às lutas do UFC não tem nem como não pegar. Agora não tem muito o que fazer, dentro da categoria do 52 kg só tem brasileiras, do 4º ao 9º do ranking. Então não tinha mais para onde correr. Já lutei com a Tatiana, com a Lemos. Talvez seria a Virna, mas ela lutou com a Godinez. Acabou sobrando só a Marina das meninas todas. Foi oferecido e ela aceitou, para mim também não foi ruim porque eu gosto de lutar com mulheres mais altas, e a Marina é mais alta do que eu. Tem um estilo de trocação bom, é um desafio para mim. Então vai ser uma luta muito boa, apesar de já termos treinado algumas vezes juntas, termos o mesmo empresário e agenciador, para mim está tranquilo. É mais um dia de trabalho e acabou. Quem ganhar paga o jantar (risos)", destacou a ex-campeã até 52 kg.