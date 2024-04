Alívio! Cara de Sapato revela que Justiça rejeitou denúncia de assédio do BBB 23: "Dia muito feliz"

Relembre o caso

Em meados de março de 2023, durante uma festa do 'BBB 23', Cara de Sapato - aparentemente alterado pela bebida alcoólica - insistiu em beijar Dania Mendez e, posteriormente, em um dos quartos da 'casa mais vigiada do Brasil', teria 'roubado' um beijo da mexicana contra a vontade da suposta vítima. Após o episódio, o lutador brasileiro se desculpou com a participante e destacou que passaria por um "momento de desconstrução".

Além do lutador, outro participante foi expulso pelo mesmo motivo. Também durante a festa, MC Guimê, que na época era casado com a cantora Lexa, teria acariciado de forma inapropriada o corpo de Dania, que se mostrou visivelmente incomodada com a interação em mais de uma oportunidade. Por conta da conduta da dupla, que foi de encontro com as regras do programa global, tanto Guimê quanto Cara de Sapato foram expulsos do BBB.

Retorno ao MMA nesta sexta

Com o polêmico caso oficialmente no passado e livre judicialmente, Antônio Carlos Júnior pode dedicar 100% de seu foco para a carreira de lutador profissional. Nesta sexta-feira, Cara de Sapato volta à ativa após quase dois anos de hiato contra Simon Biyong, em Las Vegas (EUA). Afastado por conta de uma lesão no joelho e pela participação no BBB 23, o brasileiro vai em busca do bicampeonato do 'GP' dos meio-pesados (93 kg) da PFL. Na temporada 2021, o paraibano se sagrou campeão do formato e faturou, além do cinturão da liga, o prêmio de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões).