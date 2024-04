Alex Poatan admite dificuldade de lutar no Brasil após o UFC 300

Neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Alex Pereira faz a luta principal do UFC 300, mas já pensa além. Tanto que o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg), deixa claro seu interesse de voltar à ação em maio, no Brasil, caso consiga vencer Jamahal Hill sem sofrer danos consideráveis no combate. Contudo, o atleta admite que existem problemas que atrapalham seus planos.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Shak MMA', 'Poatan' apontou que não seria fácil convencer um top dos meio-pesados a lutar no UFC Rio por não haver tempo suficiente para se preparar para competir em maio. Atualmente, Magomed Ankalaev e o vencedor do duelo Jiri Prochazka vs Aleksandar Rakic, que ocorre neste sábado, são os principais candidatos ao posto de desafiante número um ao título da divisão. De todo modo, o brasileiro segue na torcida para que seu plano dê certo, mas reconhece que o timing e a cautela dos rivais não lhe favorecem.

"Eu vendo a relação que tenho com o UFC e o trabalho que venho fazendo, se eu sair bem e a Comissão aprovar a luta, acho que seria o máximo para o UFC. Por que o UFC não iria querer? Vai me proteger? Proteger do que se estou bem? Acho que seria o máximo para o UFC e eles iriam aproveitar muito bem também. Não sei o adversário. Só queria lutar, mas acho que o mais difícil é estarem prontos. Não sei qual é a conversa, se eles vão lutar daqui a dois, três meses ou no fim do ano. Se eu estiver pronto, sem lesão, acho que seria difícil. Talvez, pela oportunidade de disputar o cinturão, poderia acontecer de falarem sim, mas não seria 100% da vontade deles, porque talvez não estariam preparados", declarou o lutador.