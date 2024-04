Tsarukyan elogia Charles do Bronxs, mas prevê vitória rápida no UFC 300

Neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Arman Tsarukyan vai disputar a maior luta de sua carreira. No UFC 300, o armênio mede forças com Charles Oliveira, em combate de extrema importância para o peso-leve (70 kg). E, como não poderia ser diferente, o atleta se mostrou empolgado e confiante com a oportunidade em mãos.

Como o duelo coloca frente a frente uma promessa do esporte contra uma lenda da modalidade, Tsarukyan, em entrevista ao site 'MMA Fighting', trata de elogiar Charles e reconhece sua importância no peso-leve. De todo modo, como está embalado por três vitórias seguidas, o armênio crava que vai impressionar novamente em ação, vencendo de forma rápida. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o atleta prometeu chocar o mundo no UFC 300.

"Será uma luta maluca, porque Charles conhece wrestling, jiu-jitsu e sabe trocar. Nem sei o que ele quer fazer durante a luta. Ele também não sabe o que vou fazer, se vou fazer wrestling com ele ou trocar. Estou animado para lutar e todos que conhecem MMA vão assistir essa luta. Somos lutadores de MMA completos, mas minha previsão é nocaute técnico no primeiro round. É como uma luta dos sonhos. Para mim, é como se fosse uma luta pelo cinturão porque ele foi campeão, defendeu o cinturão e é o número um. Fiquei muito animado, feliz e não consegui dormir alguns dias depois da notícia", declarou o lutador.