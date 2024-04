Para fazer história! Campeão brasileiro busca segundo título no Karate Combat

Superluta entre campeões

Esta não será a primeira experiência do lutador da equipe 'Pitbull Brothers' em superlutas entre campeões. Em 2022, Luiz mediu forças com o então soberano dos meio-médios (75 kg) Josh Quayhagen. Na ocasião, o brasileiro saiu vencedor do duelo, mas sem o título do americano, uma vez que o cinturão até 75 kg não estava em jogo.

"Venci Josh, todos sabem que merecia ser duplo campeão, mas tivemos de acatar as ordens da empresa. Agora serei duplo declarado e, moralmente, o triplo. Talvez assim eles me deem o que mais quero. A luta contra o (atual detentor do cinturão meio-médio e lenda do caratê esportivo) Rafael Aghayev. Assim, além do status de triplo campeão, terei também o de maior lutador de todos os tempos do Karate Combat", projetou o potiguar.

Karate Combat 45

Além de Luiz Rocha, o Brasil estará representado no Karate Combat 45 por Bruno Souza, pupilo dos irmãos Lyoto e Chinzo Machida, que terá pela frente no pit (área de luta) o ucraniano Vitali Dubina. Já na luta principal do evento, o primeiro promovido em território árabe pela organização, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC Luke Rockhold enfrentará o experiente striker Joe Schilling. Todas as edições do Karate Combat podem ser assistidas ao vivo e grátis no canal oficial do Youtube da organização. O UFC Fight Pass também faz a transmissão.