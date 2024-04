Norma Dumont entra no top-10 dos galos após emplacar 4ª vitória seguida no UFC

Norma Dumont vive grande fase no MMA. No último sábado (6), em Las Vegas (EUA), a brasileira superou Germaine De Randamie, ex-campeã do peso-pena (66 kg) do UFC, por decisão unânime, obtendo assim a maior vitória de sua carreira. Como emplacou o quarto triunfo seguido no octógono, a mineira foi premiada com a entrada no top-10 do peso-galo (61 kg) na atualização semanal do ranking divulgada pela própria liga nesta terça-feira (9).

Antes de competir no último sábado, Norma era a número 11 da categoria no UFC. Com a importante vitória, a brasileira muda de patamar na carreira, ao assumir a nona posição no ranking do peso-galo da organização. Já a holandesa, de 39 anos e que não lutava desde 2020, volta a integrar a elite da divisão, sendo dona do 14ª posto.

Mais mudanças no MMA feminino

Além do peso-galo do UFC, o peso-palha (52 kg) também apresentou uma leve alternância de posições. Derrotada por Rose Namajunas, em março, Amanda Ribas desceu um degrau no ranking da divisão, ocupando agora o oitavo lugar. Por sua vez, Mackenzie Dern, que levou a pior contra Amanda Lemos, em fevereiro, subiu uma posição na categoria, assumindo o posto de número sete.