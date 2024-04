Moicano revela preferência por card do Rio, mas pondera: "Não tem como negar o UFC 300"

O combate entre Renato Carneiro e Jalin Turner foi o último a ser anunciado oficialmente para compor o aguardado UFC 300. E surpreendentemente, o brasileiro revelou que sua preferência pessoal seria competir no card do Rio de Janeiro. Por outro lado, 'Moicano', como é conhecido, admitiu em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight que a oportunidade de entrar em ação no evento centenário é única e não pode ser negada quando oferecida.

Conhecido por suas declarações irreverentes e magnéticas e também pelo bordão 'Moicano wants money' (Moicano quer dinheiro), o brasileiro exaltou a chance de ampliar ainda mais sua popularidade em um dos eventos mais aguardados dos últimos tempos, recheado de estrelas da companhia. Diante do contexto apresentado, Renato busca uma performance impactante contra Jalin Turner, em duelo programado para o card preliminar do show.

"Última luta a ser anunciada (do card). Um adversário que já estava programado para lutar há bastante tempo, algumas tentativas de lutar com ele. No final das contas ocorreu no UFC 300. Bom timing, bom evento. Estou aqui para aproveitar, ser feliz, lutar, ganhar dinheiro e ser eu mesmo. Eu queria lutar com o Dan Hooker no Rio de Janeiro, acho que o Jalin Turner também fazia sentido. Mas não tem como negar o UFC 300, não tinha como. Eu preferiria lutar no Brasil, teria mais tempo para me preparar. Mas as oportunidades aparecem e a gente tem que estar pronto. Gosto de me desafiar, é um card histórico. Espero uma grande finalização para a gente entrar para a história do evento no UFC 300", admitiu Moicano.