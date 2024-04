Michel Pereira enfrenta lutador que 'aposentou' Shogun no UFC Rio em maio

Não demorou muito para Michel Pereira descobrir seu novo adversário no UFC 301. Na última segunda-feira (8), o brasileiro viu Makhmud Muradov sair da luta e passou a ter Ihor Potieria como oponente no evento do dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo site 'MMA Mania' e confirmada pelo próprio atleta em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A luta entre Michel e o ucraniano será válida pelo peso-médio do UFC e apresenta dados curiosos. O paraense, embalado por sete vitórias seguidas, visa aproveitar o fator casa para emplacar o terceiro triunfo na atual categoria. Por sua vez, Potieria ganhou notoriedade no MMA ao ser o lutador que derrotou Maurício 'Shogun' em sua despedida do MMA, realizada em 2023, no Rio de Janeiro. Por ter surpreendido uma vez atuando no Brasil, o striker busca repetir o feito em maio.

Registro de Michel no MMA

Michel Pereira, de 30 anos, é um dos principais representantes do Brasil no MMA atual. Em sua carreira, iniciada em 2011, o 'Paraense Voador' construiu um cartel composto por 30 vitórias, 11 derrotas e dois 'no contest' (sem resultado). Os principais triunfos do brasileiro foram sobre Andre Petroski, 'Khaos' Williams, Michal Oleksiejczuk, Niko Price e Santiago Ponzinibbio.