Furou a bolha! Antes de volta à PFL, Cara de Sapato celebra chegada de novos fãs após o BBB

A participação de Antônio Carlos Júnior no 'Big Brother Brasil 23' não terminou da forma como ele esperava. Porém, apesar da expulsão do programa e do inquérito aberto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual, 'Cara de Sapato' conseguiu alcançar um de seus objetivos no programa: furar a bolha do MMA.

Mesmo com a polêmica que decretou o fim de sua trajetória no reality show da TV Globo, o lutador paraibano deixou a 'casa mais vigiada do Brasil' com uma nova base de fãs que antes de sua aparição no BBB 23 sequer o conheciam e agora acompanham de perto sua carreira no mundo das lutas. Às vésperas do seu retorno ao cage da PFL, onde se sagrou campeão do GP meio-pesado (93 kg) em 2021, Cara de Sapato - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui) - celebrou a chegada dos novos admiradores.

"Era esse o objetivo mesmo, furar um pouco a bolha. Trazer uma galera para acompanhar um esporte, que é majoritariamente masculino e hoje a gente vê grande parte dos (meus) fãs, do fã clube, a grande maioria é mulher. Ver o pessoal acompanhando, assistindo, torcendo, vibrando, postando... E ansioso também por esse momento da minha volta, isso me deixa muito animado. Era esse o meu objetivo: tornar o MMA maior do que ele é. Torná-lo cada dia mais conhecido para que a gente possa estar furando bolhas cada vez mais", declarou Antônio.