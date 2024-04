Comentarista do UFC elogia Jamahal Hill antes de duelo com Poatan: "Muito perigoso"

Afastado dos octógonos há quase um ano e meio por conta de uma lesão no 'Tendão de Aquiles', Jamahal Hill desponta como azarão nas principais casas de apostas para a luta principal do UFC 300 contra Alex Poatan. O cenário adverso, porém, não deslegitima as credenciais do ex-campeão dos meio-pesados (93 kg). Ao menos é nisso que acredita Joe Rogan, comentarista do Ultimate e uma das vozes mais influentes dos esportes de combate.

Durante recente edição do podcast 'The Joe Rogan Experience', o comentarista relembrou alguns dos triunfos recentes de Jamahal para alertar sobre o quão perigoso 'Sweet Dreams', como é conhecido, pode ser dentro do octógono. Com um cartel profissional de 12-1-1, o americano vem de quatro vitórias consecutivas e só abdicou do cinturão da entidade por conta da gravidade da lesão que sofreu à época.

"Jamahal Hill é muito perigoso. Assista à luta contra o Glover. Ele surrou o Glover, e o Glover é muito bom para ser batido assim na trocação. As pessoas subestimam (Hill) por alguma razão estranha, eu não entendo isso. Já ouvi pessoas questionando a potência dele. Assistam a luta contra o Johnny Walker. Ele acertou a testa como se fosse um sniper. Ele é bom, perigoso para c***. Ele é um nocauteador de um soco só nos meio-pesados, com certeza. Ele é grande, um cara alto e sabe se movimentar. Ele é perigoso, cara. Muitas pessoas estão apostando no Pereira atropelando ele, o que acho interessante. Mas não tenho certeza disso. Acho que será uma grande luta", analisou Joe Rogan.