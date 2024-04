Chris Curtis revela que rompeu o tendão da coxa na luta principal do UFC Vegas 90

Após travar uma verdadeira batalha de 25 minutos contra Brendan Allen na luta principal do UFC Vegas 90 do último sábado (6), Chris Curtis mal conseguia ficar de pé sozinho e precisou ser carregado pelos membros de sua equipe e colocado em uma maca para ser retirado do 'Apex' (veja abaixo ou clique aqui). O semblante de dor do americano já adiantava o que estava por vir: uma grave lesão. Dias após o confronto, 'The Action Man' revelou que sofreu uma ruptura de grau 3 no tendão da coxa direita.

A notícia foi dada em primeira mão pelo peso-médio nesta segunda-feira (9), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Além da contusão, Curtis acabou derrotado na decisão dividida dos juízes e perdeu uma chance de ouro de avançar no ranking. Caso tivesse seu braço erguido na ocasião, o atleta poderia pular da 14ª para a sexta colocação da categoria - posto atualmente ocupado por Allen.

"Não é a notícia que eu queria... (receber). Ruptura de grau 3 no tendão da coxa. Aguardando mais informações. Me f***", escreveu o americano em sua conta no 'X' (antigo Twitter).