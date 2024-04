Charles do Bronxs aposta em vitória por nocaute de Poatan contra Jamahal Hill no UFC 300

Quando foi escalado para enfrentar Jamahal Hill, Alex Poatan descartou qualquer tipo de sentimento de 'vingança' por conta da vitória anterior de seu rival contra o amigo e mentor no MMA, Glover Teixeira. Entretanto, ao menos na opinião de Charles do Bronxs, tal histórico tende a despertar uma 'faísca' no campeão dos meio-pesados (93 kg) para o combate. Além disso, o maior finalizador da história do Ultimate apostou suas fichas em um triunfo do brasileiro sobre americano na luta principal do UFC 300, programado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Charles destacou as habilidades de Jamahal, ex-campeão da categoria. Por outro lado, o especialista em jiu-jitsu opinou que qualquer adversário que tentar testar suas habilidades na trocação contra Poatan tende a levar a pior. Desta forma, Do Bronxs projeta que Alex vença o confronto via nocaute caso o embate transcorra em pé, na sua área de especialidade.

"O Jamahal merece todo respeito, é um cara duríssimo, que pega duro. Mas acho que todos os caras que vêm da parte em pé e (quiserem) trocar com o Poatan, todos eles vão dobrar. Poatan é duríssimo, pega muito. Com certeza está vindo também nessa sede de querer vingar o Glover. Nisso ele tem até que tomar um pouco de cuidado também. Mas acho - acho não, tenho certeza - que o Poatan vai nocautear. É blefe com certeza (do Jamahal querer trocar em pé). Jamahal tem um pouco do 'timing' ali de colocar para baixo, de fazer acontecer, acho que o objetivo será esse, colocar para baixo. Se ficar trocando em pé, vai ser nocauteado", palpitou Do Bronxs.