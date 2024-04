Chael Sonnen acusa Charles do Bronxs de evitar revanche contra Makhachev no UFC

Uma das vozes mais influentes do MMA, Chael Sonnen fez uma dura declaração direcionada a Charles do Bronxs às vésperas do UFC 300. Na opinião do ex-lutador - que tem trabalhado como comentarista desde sua aposentadoria - o brasileiro não tem interesse em enfrentar novamente o atual campeão dos leves (70 kg), Islam Makhachev. De forma direta, o veterano ironizou até mesmo o corte no olho sofrido pelo maior finalizador da história do Ultimate, que acabou cancelando o que seria a revanche contra o wrestler russo, em outubro.

Em recente episódio do podcast 'Good Guy Bad Guy' da ESPN americana, Sonnen acusou Do Bronxs de evitar um segundo embate contra Islam. Quando se enfrentaram pela primeira vez, em outubro de 2022, Makhachev levou a melhor e finalizou o brasileiro no segundo round. Na visão do comentarista, um indício de que Charles estaria 'evitando' o pupilo de Khabib Nurmagomedov seria a constante menção ao nome de Conor McGregor como um oponente ideal para a próxima rodada.

"Oliveira já deixou bem claro que ele não quer lutar com o Islam. Ele deixou claro antes, quando eles lutariam em outubro e um 'corte de papel' cancelou aquela (luta). Oliveira e seu empresário deram diferentes entrevistas nos últimos sete dias dizendo que se eles vencerem a luta (no UFC 300), eles querem o Conor McGregor (em seguida). Se você senta e espera o Conor McGregor, você está desempregado. Se você pede pelo Conor quando alguém está tentando te dar uma luta pelo título mundial, não podemos forçar você a fazer algo que não queira", alfinetou Sonnen.