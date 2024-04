Borrachinha revela que Strickland recusou enfrentá-lo; ex-campeão do UFC responde

Após ser derrotado em fevereiro, na Califórnia (EUA), Paulo Costa revelou o desejo de voltar a atuar o quanto antes para se recuperar no UFC. E, ao que parece, o brasileiro está, de fato, disposto a ser mais frequente no octógono. Tanto que 'Borrachinha', depois de desafiar Kamaru Usman, colocou dois tops do peso-médio (84 kg) em seu radar e entrou em rota de colisão com um deles.

Ao participar do podcast 'The Coach e ao The Casual', Paulo escancarou o interesse em enfrentar Jared Cannonier e Sean Strickland, os elogiou e foi além, ao revelar que o segundo, ex-campeão do peso-médio do UFC, recusou enfrentá-lo. Como foi destronado da categoria de forma polêmica por Dricus du Plessis, em janeiro, o americano iniciou uma campanha para obter a revanche imediata. De todo modo, 'Borrachinha' deixa as portas abertas para o possível duelo acontecer, caso 'Tarzan' não consiga o combate que deseja.

"O UFC me sugeriu a luta contra Cannonier. É uma luta boa. Adoro a ideia de lutar contra Cannonier e o UFC sugeriu que essa luta acontecesse em junho. Aí, o UFC voltou e disse, 'Paulo, você luta contra Strickland no dia 1º de junho'. É uma grande luta, uma luta divertida, ainda mais divertida que contra Cannonier, eu acho. Infelizmente, não sei o que aconteceu, Strickland disse não. Strickland recusou lutar comigo. Foi o que o UFC me disse. Só tenho essa informação do UFC. Acho que a luta seria ótima. Adoraria lutar com ele", declarou o atleta.