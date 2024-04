Sem rival, Michel Pereira mantém esperança de lutar no UFC Rio: "Sonho não morreu"

Uma das principais atrações escaladas para o card do UFC Rio, Michel Pereira tem sua participação no evento marcado para o dia 4 de maio sob risco. Nesta segunda-feira (8), o adversário original do brasileiro, Makhmud Muradov, anunciou sua saída do combate por conta de um problema de saúde. Apesar disso, o 'Paraense Voador' mantém a esperança de conseguir um novo oponente a tempo e se apresentar no show sediado na 'Cidade Maravilhosa'.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (clique aqui ou veja abaixo), Michel confirmou o cancelamento do duelo contra Muradov, mas se mostrou otimista em relação a sua permanência no card do UFC Rio. De acordo com o peso-médio (84 kg), sua rotina de treinos continuará a todo vapor enquanto a organização trabalha para encontrar um novo 'parceiro de dança' para o evento do dia 4 de maio.

"Luta cancelada por enquanto, mas me mantenho firme e forte nos treinos, à espera do próximo adversário para dar um show para vocês no UFC Rio. Meu sonho de lutar no Rio não morreu! Continuem me acompanhando por aqui, em breve trago mais novidades para vocês. Estou preparado para qualquer desafio", afirmou Michel.