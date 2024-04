Poirier reforça perseguição ao campeão Makhachev em busca de luta: "É o próximo"

Em março, na Flórida (EUA), Dustin Poirier se recuperou no UFC de forma impressionante. O americano nocauteou Benoit Saint-Denis no segundo round e voltou com força total à corrida para disputar o cinturão do peso-leve (70 kg). Tanto que 'The Diamond' já iniciou a campanha para lutar pelo título linear da categoria pela terceira vez.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Poirier, animado com a vitória, menciona Islam Makhachev, campeão do peso-leve do UFC, como alvo e também como próximo adversário. A empolgação de 'The Diamond' é tamanha em busca da luta contra o russo, que até ignora Charles Oliveira e Justin Gaethje, seus carrascos e que estão à sua frente no ranking da categoria. Vale pontuar que o próprio Islam já deu sinal verde para o duelo com o americano acontecer na sequência.

"Makhachev é o próximo. É hora de chegar ao auge", escreveu o ex-campeão interino do UFC em sua conta oficial no 'Instagram'.