Poatan classifica Jamahal Hill como menos perigoso do que Prochazka

Neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Alex Pereira coloca o cinturão dos meio-pesados (93 kg) em jogo na luta principal do UFC 300 e dá uma 'alfinetada' em Jamahal Hill, seu oponente, após sofrer constantes ataques do mesmo. No posicionamento, o brasileiro fez uma comparação envolvendo o rival e Jiri Prochazka, seu último adversário.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Shak MMA', 'Poatan' reconheceu 'Sweet Dreams' como um lutador poderoso, mas o classificou como menos perigoso e técnico em relação ao tcheco. Vale pontuar que, anteriormente, o brasileiro já tinha apontado Hill como um adversário mais acessível de se lidar do que Prochazka, Jan B?achowicz e Magomed Ankalaev. De qualquer forma, o campeão do UFC garante que não subestima o americano.

"É um estilo diferente. Os dois jogam aberto, mas acho que Prochazka é um pouco mais preciso nos golpes. Aparentemente, Jamahal tem muita força. Acho que ele é mais forte. Tenho que tomar cuidado com isso, trabalhar bem a distância, olhando bem os golpes para não errar, porque estamos falando de meio-pesados, caras fortes com luvas pequenas. Isso é o mais perigoso, mas, comparando tecnicamente, Prochazka é mais perigoso", declarou o campeão do UFC.