Jon Jones nega prisão em caso de ameaça a funcionária de agência antidoping: "Fake news"

Entretanto, após supostamente não conseguir urinar para o teste, Jones passou a ficar agitado e tenso. Ao ter sugerida a opção de coleta de sangue, o campeão do UFC teria subido o tom, ameaçado os funcionários e tomado o celular de Crystal. Depois que a notícia do incidente surgiu, Bones negou todas as acusações.

Confira abaixo o pronunciamento de Jones na íntegra:

"Olá pessoal. Eu queria abordar algumas informações erradas que circularam esta manhã. Acordei com relatos falsos de que havia sido preso. Eu não fui preso. Na verdade, estou atualmente no Texas com minhas filhas para um torneio de vôlei. Devo admitir que é decepcionante ter que esclarecer essas coisas novamente, mas entendo que posso ser um alvo fácil, dados alguns dos meus problemas anteriores. é importante esclarecer as coisas e garantir que a verdade seja dita.

Recentemente fui visitado por 'testadores' enquanto comemorava um aniversário e tirava uma soneca. Ao acordar, fui pego de surpresa pelo pouco profissionalismo e protocolo de um dos funcionários, o que causou frustração, levando-me a usar alguns palavrões dos quais me arrependo. Porém, quero enfatizar que em nenhum momento ameacei, fiquei na cara de alguém, levantei a voz para alguém ou me envolvi em qualquer forma de agressão. É lamentável que notícias falsas tenham sido espalhadas sem a devida verificação dos fatos. Quero assegurar-lhe que me defenderei vigorosamente contra essas acusações infundadas. A verdade é que o incidente simplesmente não ocorreu", escreveu Jones.

