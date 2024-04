Johnny Walker questiona juízes após derrota do irmão no UFC: "Valter venceu"

No último sábado (6), o brasileiro Valter Walker estreou com derrota no UFC, ao ser superado pelo polonês Lukasz Brzeski na decisão unânime dos juízes, no card preliminar da edição 'Vegas 90'. E o resultado não agradou o irmão mais velho do peso-pesado carioca, o meio-pesado (93 kg) Johnny Walker, que esteve presente no seu corner.

Através do seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Johnny questionou a pontuação dos juízes laterais que trabalharam na luta do seu irmão no UFC Vegas 90 (veja abaixo ou clique aqui). Na visão do sétimo colocado no ranking dos meio-pesados do UFC, Valter teria feito o suficiente para sair com a vitória em sua estreia pela liga, principalmente pela sua superioridade no grappling.

"Como eles (juízes) pontuam essa luta? Tentativa de finalização, quedas, controle no solo? Quanto isso vale? Eu acho que Valter venceu", reclamou Johnny Walker.