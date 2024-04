Jean Matsumoto traça planos no UFC e manda recado para a divisão: "Se preparem"

Uma das grandes promessas do MMA brasileiro na atualidade, Jean Matsumoto estreou com vitória no UFC no último sábado (6), ao finalizar Dan Argueta, no card preliminar da edição 'Vegas 90'. Agora, o invicto peso-galo (61 kg) já traça planos ambiciosos e faz questão de mandar um recado para o restante da divisão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Jean se mostrou empolgado com a possibilidade de 'fazer barulho' rapidamente na divisão dos galos do UFC. Para isso, Matsumoto projeta subir no octógono mais três vezes ainda nesta temporada e promete manter as boas apresentações que o alçaram ao posto de promessa do MMA nacional.

"Pessoal da categoria, pode se preparar. Eu estou aqui para fazer mais três lutas no ano. Não me machuquei, graças a Deus. O que me mantém treinando são as lutas, é o que eu amo fazer. Amo treinar, amo me dedicar para isso. Então, podem esperar muitos shows. Sempre entro no octógono para dar tudo que eu tenho, não esperem menos que isso", declarou Jean.